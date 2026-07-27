Malagò: "Domani possibili novità. Thiago Mottta? Non posso dire né sì, né no"
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Il numero uno della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato possibili novità nella giornata di domani. E non ha commentato il nome di Motta per la panchina
Arrivano nuove dichiarazioni di Giovanni Malagò, presidente della FIGC, che ha preannunciato novità importanti nella giornata di domani al rientro nella sede della federazione dopo l'incontro con la LND: "Thiago Mottta? Non posso dire né sì né no. A chi mi riferivo parlando di brutte figure? Ognuno è libero di interpretarla come vuole.
Devo dire che il mondo di Andrea Abodi, con il quale oggi ho ottimi rapporti, è uno di quei mondi che non può parlare di brutte figure che ce ne sono state tante da tante parti. Domani? Non era riferito al ct, ma a possibili novità" le parole dell'ex numero uno del CONI riportate da gazzetta.it.
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