Silvano Vos celebra sui social il suo rientro in campo: "Tornato dopo un lungo infortunio"

Silvano Vos celebra sui social il suo rientro in campo: "Tornato dopo un lungo infortunio"MilanNews.it
Oggi alle 17:30News
di Enrico Ferrazzi
Dopo una stagione in cui non ha giocato nemmeno un minuto a causa di un lungo inforturno, il centrocampista olandese è tornato in campo contro il Celtic

Dopo un lunghissimo infortunio, Silvano Vos è tornato finalmente in campo per uno spezzone di partita nell'amichevole giocata sabato dal Milan contro il Celtic: il giovane centrocampista classe 2005 è entrato sul terreno di gioco al 60' al posto di Ruben Lotfus-Cheek. Sul proprio profilo Instagram, l'olandese, che nell'annata 2025-2026 non ha collezionato nemmno una presenza, ha pubblicato questo post per festeggiare il suo rientro in campo: "Tornato dopo un lungo infortunio". 

Questo il tabellino di Celtic-Milan, primo match amichevole dell'estate rossonera:

CELTIC-MILAN 2-2

Marcatori: 11’ Duran, 28 Forrest, 47’ e 52’ Camarda

LE FORMAZIONI

CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers (dal 63’ Scales), Murray, Tierney (dal 63’ Ralston); McGregor (dal 79’ Bernardo), Engels (dal 79’ Hatton), McCowan (dal 46’ McArdle); Forrest (dal 46’ Oxlade-Chamberlain), Duran (dal 79’ Hatate), Tounekti (dal 63’Osmand). A disp.: Doohan, Gill, Balikwisha, Montgomery, Turley. All. O'Neill

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 46’ Gila [dal 68’ Vladimirov]), Gabbia (dal 46’ Odogu), Pavlovic (dal 46’ Terracciano); Athekame (dal 46’ Chukwueze), Ricci (dal 46’ Fofana), Comotto (dal 46’ Musah), Bartesaghi (dal 60’ Borsani); Loftus-Cheek (dal 60’ Vos), Ossola (dal 46’ Guernier [dal 76’ Cissè]); Kostic (dal 46’ Camarda). A disp.: Pittarella, Bouyer. All. Amorim

Arbitro: Nick Walsh.

Ammoniti: 50’ Tierney.

Recupero: 2’ 2T.