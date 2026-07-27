Silvano Vos celebra sui social il suo rientro in campo: "Tornato dopo un lungo infortunio"
Dopo un lunghissimo infortunio, Silvano Vos è tornato finalmente in campo per uno spezzone di partita nell'amichevole giocata sabato dal Milan contro il Celtic: il giovane centrocampista classe 2005 è entrato sul terreno di gioco al 60' al posto di Ruben Lotfus-Cheek. Sul proprio profilo Instagram, l'olandese, che nell'annata 2025-2026 non ha collezionato nemmno una presenza, ha pubblicato questo post per festeggiare il suo rientro in campo: "Tornato dopo un lungo infortunio".
Questo il tabellino di Celtic-Milan, primo match amichevole dell'estate rossonera:
CELTIC-MILAN 2-2
Marcatori: 11’ Duran, 28 Forrest, 47’ e 52’ Camarda
LE FORMAZIONI
CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers (dal 63’ Scales), Murray, Tierney (dal 63’ Ralston); McGregor (dal 79’ Bernardo), Engels (dal 79’ Hatton), McCowan (dal 46’ McArdle); Forrest (dal 46’ Oxlade-Chamberlain), Duran (dal 79’ Hatate), Tounekti (dal 63’Osmand). A disp.: Doohan, Gill, Balikwisha, Montgomery, Turley. All. O'Neill
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 46’ Gila [dal 68’ Vladimirov]), Gabbia (dal 46’ Odogu), Pavlovic (dal 46’ Terracciano); Athekame (dal 46’ Chukwueze), Ricci (dal 46’ Fofana), Comotto (dal 46’ Musah), Bartesaghi (dal 60’ Borsani); Loftus-Cheek (dal 60’ Vos), Ossola (dal 46’ Guernier [dal 76’ Cissè]); Kostic (dal 46’ Camarda). A disp.: Pittarella, Bouyer. All. Amorim
Arbitro: Nick Walsh.
Ammoniti: 50’ Tierney.
Recupero: 2’ 2T.
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