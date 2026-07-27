Caputi: "Deluso da tutte, tranne dal Milan. Praticamente il mercato non è ancora partito"

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Massimo Caputi, giornalista, si è così espresso su TMW Radio rispondendo a diverse domande sul momento del calcio italiano.

Massimo Caputi, giornalista, si è così espresso su TMW Radio rispondendo a diverse domande sul momento del calcio italiano: "Se parti da Ancelotti e Guardiola e arrivi a Pirlo, significa che non hai ottenuto quello che sognavi. E' veramente il sostituto del sostituto Pirlo. Qual è l'idea sulla Nazionale? Cosa serve? Uno di carisma o un allenatore che deve far giocare in chissà quale modo? Non capisco. Il problema è che se punti così in alto e poi arrivi a Pirlo, la cosa non mi convince. Le idee non sono chiare. Forse quello era il luogo per dire che o si fanno giocare più italiani o non si va da nessuna parte".

Guardiola forse poteva dare un calcio diverso:

"lo sono convinto di una cosa: non abbiamo grandi giocatori ma abbiamo buoni giocatori. II tema è un altro. La Serie A, con la mancanza di attenzione nei giovani italiani è qualcosa che comunque va risolta. Impossibile non avere tra le prime sei una media non accettabile di italiani in rosa".

A questo punto chi si aspetta come ct?

"Penso che sarà Pirlo, ma non disdegno l'ipotesi Mancini. A questa Nazionale serve qualcuno che abbia esperienza".

Chi la sta deludendo sul mercato?

"Tutte. A parte il Milan, cosa hanno fatto le altre. Poi è vero, l'Inter parte da campione, il Napoli è stato condizionato dagli infortuni, ma non è successo nulla. La Roma è indietro, si è vista soffiare i giocatori che voleva. Il mercato non è ancora partito. Ha fatto bene la Fiorentina".

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