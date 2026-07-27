Serafini secco: "Leao non è un caso: il caso ce l'ha lui. Deve farsi qualche domanda"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul futuro al Milan di Rafael Leao.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul futuro al Milan di Rafael Leao: "Leao non è un caso: il caso ce l'ha lui, semmai, perché la sua volontà di andarsene non è suffragata da richieste importanti. Deve farsi qualche domanda".

Futuro di Leao in bilico

Da monitorare, dunque, il futuro di Rafa Leao, ambito da Galatsaray e Fenerbahce. Quest'ultima società, come spiega il Corriere dello Sport, ha programmato un viaggio in Italia per entrare maggiormente nei dettagli con il club rossonero e provare a convincere il Milan a vendere il portoghese attorno ai 40 milioni di euro. La cifra, anche in questo caso, non sarebbe quella giusta. Ma entrambe le squadre di Istanbul stanno cominciando ad accelerare per l’attaccante portoghese, ormai in uscita dal Milan dopo sette stagioni. L'eventuale addio del numero 10 avrebbe inevitabilmente riflessi anche sul mercato in entrata. Una parte delle risorse ricavate dalla sua cessione potrebbe infatti essere destinata all'assalto per Konstantinos Karetsas, talento classe 2007 del Genk che piace da tempo al Milan. La concorrenza, però, è sempre più agguerrita. Il Borussia Dortmund continua a spingere e sarebbe pronto a presentare una terza offerta vicina ai 35 milioni di euro, confermandosi oggi in vantaggio nella corsa al giovane trequartista.