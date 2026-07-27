Gila non ha dubbi su Camarda: "Ha un grande futuro davanti a lui"

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Mario Gila ha instaurato fin da subito un ottimo rapporto con Francesco Camarda ed è sicuro che il giovane attaccante avrà un grande futuro

Nelle scorse ore il Milan ha affrontato un lungo viaggio aereo per raggiungere Perth (Austalia) dove resterà per alcuni giorni, giocando anche due amichevoli. Il profilo Instagram del club rossonero ha pubblicato un video nel quale Mario Gila, nuovo acquisto milanista, ha speso bellissime parole nei confronti di Francesco Camarda, con il quale ha instaurato fin da subito un ottimo rapporto: "Quale compagno vorrei avere vicino durante un volo? Camarda. E' molto simpatico, mi vuole fare stare bene, parla con me. Ha un grande futuro davanti a lui, spero di potergli dare una mano pure io. Abbiamo un bel rapporto, sono contento di averlo conosciuto".

Camarda ha ascoltato le parole del difensore spagnolo e poi lo ha ringraziato così: "Ma grazie Marione! Numero uno!" le parole del giovane centravanti rossonero che poi ha anche abbracciato Gila.