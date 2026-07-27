Milan atterrato a Perth, comincia la tournée in Australia
Il Milan è finalmente atterrato a Perth per la tournée in Asia e Oceania. I rossoneri rimarranno in Australia per i prossimi 10 giorni, tra amichevoli ed eventi con la comunità locale. Il primo agosto l'amichevole a porte chiuse contro il Perth Glory, mentre il 5 agosto il derby contro l'Inter di Chivu.
MILAN IN AUSTRALIA, I CONVOCATI
I convocati del Milan di Ruben Amorim per la tournée estiva in Australia e Indonesia. Presenti i giocatori del raduno con l'aggiunta di Pervis Estupinan.
PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupinan
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Borsani
Si aggiungeranno nei prossimi giorni: De Winter, Jashari, Leão, Modrić, Ramos e Saelemaekers. Pulisic e Gimenez, infortunati, sono invece attesi a Milanello.
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