Nazionale, da valutare la posizione di Maldini e Leonardo: spunta il nome di Chiellini
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Maldini e Leonardo. Malagò è pronto ad affrontare la possibilità che i due optino alla fine per le dimissioni. E qui nasce l’ipotesi di un piano B
Andrea Pirlo non sarà il CT dell'Italia, ma adesso attenzione anche al ruolo di Paolo Maldini e Leonardo. Malagò è pronto ad affrontare la possibilità che i due optino alla fine per le dimissioni. E qui nasce l’ipotesi di un piano B praticamente già pronto all’uso da parte del presidente della Federcalcio. A riportarlo è l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport.
Qualora Maldini e Leonardo presentassero le proprie dimissioni, Malagò le accetterebbe e sarebbe pronto a seguire il suo piano B che porta a Giorgio Chiellini. Qui sarebbe da affrontare la Juventus, visto che l’ex capitano è un dirigente bianconero con un nuovo ruolo appena assunto in queste settimane: oggi è Chief Club Affairs Officer.
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