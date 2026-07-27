Milan, inizia la tournéè asiatica: tutte le amichevoli in programma

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Le ricorda Tuttosport. Si parte col test contro il Perth Glory, l'1 Agosto, nel battesimo della tournée australiana. Poi il derby contro l'Inter

La stagione del Milan è ufficialmente entrata nel vivo. Dopo il primo impegno estivo disputato contro il Celtic, i rossoneri sono partiti per la tournée tra Australia e Indonesia, un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice serie di amichevoli.

Per Rúben Amorim sarà infatti l'occasione per proseguire il processo di costruzione della squadra, lavorando sull'organizzazione tattica, sulla condizione atletica e sull'inserimento dei nuovi elementi. Il calendario internazionale offrirà test utili per valutare i progressi del gruppo e permetterà allo staff di raccogliere indicazioni importanti in vista dell'inizio delle competizioni ufficiali. Allo stesso tempo, i giovani avranno la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare di poter dare un contributo anche durante la stagione. Il tour sarà dunque una tappa fondamentale del percorso di crescita del nuovo Milan, chiamato ad arrivare pronto ai primi appuntamenti che conteranno davvero.

Ma quali saranno le amichevoli in programma? Le ricorda Tuttosport. Si parte col test contro il Perth Glory, l'1 Agosto (alle 12.20 italiane), nel battesimo della tournée australiana. Poi il derby contro l'Inter in programma il 5 agosto, in seguito il match al Gelora Bung Karno Stadium, in Indonesia, del 9 del prossimo mese contro il Chelsea. Sfida contro gli inglesi che arriverà prima della gara in cartello contro il Manchester United, cornice Breslavia (Polonia), di Ferragosto.