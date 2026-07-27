Pirlo: "Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato per il ruolo di CT"
Andrea Pirlo è tornato su Instagram e fa il punto sulla sua situazione rispetto alla panchina azzurra: “Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Ringrazio Maldini e Leonardo”.
LE POSIZIONI DI MALDINI E LEONARDO
Andrea Pirlo non sarà il CT dell'Italia, ma adesso attenzione anche al ruolo di Paolo Maldini e Leonardo. Malagò è pronto ad affrontare la possibilità che i due optino alla fine per le dimissioni. E qui nasce l’ipotesi di un piano B praticamente già pronto all’uso da parte del presidente della Federcalcio. A riportarlo è l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport.
Qualora Maldini e Leonardo presentassero le proprie dimissioni, Malagò le accetterebbe e sarebbe pronto a seguire il suo piano B che porta a Giorgio Chiellini. Qui sarebbe da affrontare la Juventus, visto che l’ex capitano è un dirigente bianconero con un nuovo ruolo appena assunto in queste settimane: oggi è Chief Club Affairs Officer.
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