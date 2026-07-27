Milan in Australia: in rappresentanza della dirigenza c'è Bobby Gardiner

Milan in Australia: in rappresentanza della dirigenza c'è Bobby GardinerMilanNews.it
Oggi alle 10:40News
di Antonello Gioia
Assieme alla squadra durante la tournée a Perth in rappresentanza della dirigenza rossonera c'è Bobby Gardiner, capo scout rossonero.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, assieme alla squadra durante la tournée a Perth in rappresentanza della dirigenza rossonera c'è Bobby Gardiner, passato quest'anno da Head of Performance Analytics a Capo Scout all'interno del comitato tecnico di via Aldo Rossi.