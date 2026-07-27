Milan, che sospiro per Gila! Ecco quando potrebbe tornare in campo il difensore

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Nessuna lesione, ma comunque un risentimento al retto femorale destro che lo costringerà a saltare con tutta probabilità il test contro il Perth Glory

Archiviati i primi novanta minuti dell'estate rossonera, il Milan è pronto a entrare nella parte più intensa del proprio precampionato. La tournée tra Australia e Indonesia accompagnerà infatti la squadra di Rúben Amorim verso l'inizio della stagione, offrendo al tecnico portoghese nuove opportunità per consolidare il lavoro svolto finora.

Il pareggio contro il Celtic ha confermato che la squadra è ancora in piena costruzione, ma ha anche lasciato intravedere spunti interessanti sui quali continuare a lavorare. Le prossime amichevoli saranno fondamentali per aumentare il ritmo, migliorare gli automatismi e consentire a tutti i giocatori di accumulare minuti preziosi. Particolare attenzione sarà riservata anche ai giovani e ai nuovi arrivati, chiamati a inserirsi rapidamente all'interno del progetto tecnico. Per il Milan sarà quindi un periodo determinante, nel quale gettare le basi per affrontare con maggiore continuità e consapevolezza gli impegni della nuova annata.

Intanto sospiro di sollievo per Mario Gila. Nessuna lesione, ma comunque un risentimento al retto femorale destro che lo costringerà a saltare con tutta probabilità il test contro il Perth Glory, l'1 Agosto (alle 12.20 italiane), nel battesimo della tournée australiana. In compenso c’è anche una buona notizia: come riporta Tuttosport, lo spagnolo dovrebbe infatti riuscire a recuperare per il derby in programma il 5 agosto, ed essere invece sicuramente a disposizione per il match in Indonesia, del 9 del prossimo mese contro il Chelsea.