Calciomercato MN - Il punto su Leao: il Milan vuole la cessione e non apre al prestito. Richiesta e margini sul prezzo

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Stallo nella situazione relativa alla cessione di Rafael Leao, la posizione del Milan è chiara: cessione a titolo definitivo e non temporaneo

È trascorso quasi un mese e mezzo da quando Rafael Leao, nel periodo intercorso tra la fine del campionato e l'inizio del Mondiale, per tre volte aveva ribadito la sua volontà di lasciare il Milan nel corso dell'estate. Lato club, anche Gerry Cardinale aveva fatto sapere che il Diavolo non avrebbe più puntato sul portoghese. Questa situazione, circa 45 giorni dopo, ha portato a una classica situazione di stallo da mercato. Il Milan ha bene in mente la sua posizione ma al momento non c'è nessun club che si sia mosso per soddisfare le richieste di via Aldo Rossi.

MILAN, PER LEAO SOLO CESSIONE

Il Milan ha le idee chiare su cosa voler ottenere dalla seperazione con Rafael Leao e lo ha fatto sapere già settimane fa al suo entourage: il club rossonoero apre solamente alla cessione a titolo definitivo. Escluse dunque possibiltà di tipo temporaneo: nè un diritto, nè un prestito oneroso con obbligo come era emerso nelle ultime ore lato giocatore. Sostanzialmente il Milan vuole liberarsi del suo numero 10 - e giocatore più pagato della rosa - e vuole evitare tra un anno di ritrovarsi in altre situazioni simili.

MILAN, LA RICHIESTA E I MARGINI PER LEAO

Al momento il Milan è molto forte anche su un altro punto dell'intricato nodo Rafael Leao: il prezzo del cartellino. Sempre nell'incontro avuto settimane fa con gli agenti del giocatore, Cardinale e soci hanno comunicato all'entourage portoghese di volere proposte da 60 milioni di euro per Rafael Leao. Una cifra che, al momento, nessuno sembra disposto a pagare. Dalla Premier e dalla Liga, i campionati preferito di Rafa, non sono arrivate offerte; le squadre turche stanno sondando il terreno ma non vogliono arrivare a toccare quelle cifre. La sensazione che filtra è che comunque ci sia del margine anche per abbassare queste richieste granitiche del Milan: se arrivasse un club con una proposta da 50 milioni, per esempio, da Casa Milan ci penserebbero due volte a dire di no e forzare la mano per 10 milioni in più. A poco più di un mese dalla fine del mercato e con tante altre cessioni da fare, la questione Leao acquisisce sempre più urgenza.