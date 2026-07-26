Calciomercato Dalla Turchia, sviluppi Leao-Fenerbahce dopo l'impegno in Champions dei turchi

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Il rebus Rafael Leao rimane ancora insoluto: il Fenerbahce è interessato e avrebbe fatto una proposta, sviluppi attesi dopo l'impegno in Champions

Sono giorni e ore calde per il futuro di Rafael Leao. Il calciatore portoghese è in vacanza in Brasile dove si è allenato sul campo del Corinthians e dove ha incontrato anche un suo idolo come Neymar, che gli ha regalato la maglia a fine partita. Il 10 milanista è atteso a Perth il prossimo 29 luglio insieme al connazionale Gonçalo Ramos: da capire se in tre giorni possa succedere qualcosa e possa sbloccarsi una trattativa in uscita, in particolare con il Fenerbahce che è stata la squadra più fortemente interessata in questi giorni.

SVILUPPI LEAO-FENERBAHCE DOPO L'IMPEGNO IN CHAMPIONS DEI TURCHI

Ha fatto molto parlare in settimana il comunicato del Fenerbahce che ha dichiarato di non aver mai presentato un'offerta da 100 milioni totali per Rafael Leao. Come riferisce il collega turco Onur Cubuçku su beIN Sports in realtà la proposta per Leao c'è stata e anche ricca di bonus, semplicemente da Istanbul hanno smentito il valore delle cifre. Sempre secondo l'indiscrezione, l'idea è quella di generare nuovi sviluppi in settimana dopo la gara di ritorno del Fener nel preliminare di Champions League: si giocherà mercoledì.