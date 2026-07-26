Fenerbahce-Leao, una situazione da monitorare: la posizione del Milan
Il Milan inaugura il proprio precampionato con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, al termine di una gara che lascia indicazioni contrastanti ma comunque utili in vista della nuova stagione.
Nel corso del primo tempo i rossoneri appaiono poco reattivi, soffrono il ritmo imposto dagli avversari e commettono alcune ingenuità difensive che consentono agli scozzesi di costruire il doppio vantaggio.
Dopo l'intervallo, però, la squadra cambia atteggiamento, aumenta intensità e qualità della manovra e riesce progressivamente a riprendere il controllo del match. La rimonta porta la firma di Francesco Camarda, autore di una doppietta che conferma il suo eccellente momento e le sue qualità offensive. Al di là del risultato, la partita evidenzia la necessità di lavorare ancora sugli equilibri difensivi e sui meccanismi collettivi, ma offre anche riscontri positivi grazie alla reazione del gruppo e ai progressi mostrati dai giovani. Un test importante per accumulare minuti, migliorare la condizione atletica e affrontare con maggiore fiducia le prossime amichevoli estive.
Intanto il Milan lavora anche sul mercato e monitora la situazione relativa a Rafa Leao. Ne parla stamattina Tuttosport che torna sul duro comunicato del Fenerbahce, che ha smentito l'offerta per il portoghese. Intanto i rossoneri si sono irrigiditi sulla formula del trasferimento e sul prezzo e, come riporta il quotidiano, sarà una situazione da tenere montorata.
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