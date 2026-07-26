Leao-Fenerbahce, continua la telenovela: gli ultimi aggiornamenti

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Come riporta il Corriere dello Sport, ieri il Fenerbahce ha risposto ieri con il pugno duro al presunto interesse per Rafa Leao

Il primo impegno del precampionato del Milan si chiude con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, al termine di una sfida che offre numerosi spunti di riflessione.

Nei primi quarantacinque minuti i rossoneri appaiono poco ordinati, concedono spazi agli avversari e pagano alcune leggerezze difensive che permettono agli scozzesi di prendere il controllo della gara con due reti di vantaggio. Nella ripresa cambia però il volto della squadra, che aumenta il ritmo della manovra, alza l'intensità del pressing e dimostra maggiore determinazione. Francesco Camarda si prende la scena con una doppietta decisiva che consente al Milan di completare la rimonta e conferma le sue qualità realizzative.

Se il risultato evidenzia ancora aspetti da sistemare sul piano della solidità difensiva e dei meccanismi collettivi, allo stesso tempo arrivano segnali incoraggianti dalla risposta del gruppo e dall'evoluzione dei giovani. Un test importante per proseguire la preparazione e affrontare le prossime amichevoli con una condizione sempre più convincente.

Il Milan però deve pensare anche al mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri il Fenerbahce ha risposto ieri con il pugno duro al presunto interesse per Rafa Leao. Un comunicato stampa sul calciomercato: "Sono false le voci secondo cui avremmo presentato un'offerta complessiva di circa 100 milioni di euro - comprensiva di costo del cartellino e ingaggio - per Rafael Leao. Nessuna offerta di questo tipo è stata avanzata né al giocatore né al suo club".

Come sottolinea il quotidiano, in realtà, ciò che è stato raccontato, almeno a queste latitudini, è di un interesse forte del Fenerbahçe per Leao, che, però, non sarebbe ancora sfociato in una proposta ufficiale al Milan per il cartellino, soprattutto perché il club turco deve risolvere alcune dispute interne.