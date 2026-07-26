Il DS del Dortmund su Karetsas: "Dovrebbe arrivare". La situazione

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Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Nils Ole Book, ha parlato così di Kostantinos Karetsas, nel mirino anche del Milan

Il Milan comincia il proprio percorso di avvicinamento alla nuova stagione con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, al termine di una sfida che ha mostrato una squadra capace di cambiare volto nel corso dei novanta minuti.

L'inizio della partita è stato complicato per i rossoneri, apparsi poco intensi e non sempre attenti nelle letture difensive. Alcune imprecisioni nella fase arretrata hanno favorito le iniziative dei padroni di casa, che sono riusciti a costruire un vantaggio di due reti prima dell'intervallo. Nella seconda frazione, invece, il Milan ha trovato maggiore equilibrio e ha aumentato il livello della propria prestazione, mostrando più qualità nella gestione del pallone e maggiore determinazione.

A prendersi la scena è stato Francesco Camarda, autore di una doppietta fondamentale per completare la rimonta e confermare il suo momento positivo. La gara lascia indicazioni importanti allo staff tecnico: bisognerà lavorare ancora sui meccanismi difensivi e sulla continuità, ma la reazione della squadra e i progressi dei giovani rappresentano segnali incoraggianti. Un test utile per proseguire il lavoro estivo.

Cotinua anche il mercato. Intanto il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Nils Ole Book, ha parlato così di Kostantinos Karetsas, nel mirino anche del Milan: "Sappiamo cosa vogliamo: due calciatori offensivi. Kosta Karetsas e Said El Mala dovrebbero arrivare". Come riporta Sky Sports DE, all'inizio della nuova settimana riprenderanno le trattative con il Genk per Karetsas".