Leao smentisce la firma imminente in Turchia: "Sto per iniziare la mia preparazione pre-stagionale*"
Continua la telenovela Leao. Breve riassunto delle puntate precedenti: al termine della scorsa stagione Rafa, in un paio di interviste, annuncia di voler provare nuove avventure e considera conclusa la sua avventura al Milan, con il club rossonero che lo mette sul mercato. Fast forward ad oggi: niente interessi concreti dalla Premier, ma solo dalla Turchia: Leao non è sul taccuino dei vari top club europei. Si sta parlando di un forte interesse del Fenerbahce, ma al momento non c'è niente di imminente.
LEAO-TURCHIA, ARRIVA LA SMENTITA DI RAFA
Il profilo Instagram di DAZN Portogallo scrive: "Rafa Leão sta per firmare un contratto in Turchia". Non tarda ad arrivare la risposta del giocatore del Milan, che sostanzialmente smentisce tutto: "Sto per iniziare la mia preparazione pre-stagionale *". Una correzione che per il momento getta acqua sul fuoco sui rumor che vorrebbero il portoghese in Turchia. Leao si unirà alla tournée australiana del Milan il 29 luglio.
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