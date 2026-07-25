Bianchin: "Camarda e Comotto non saranno ceduti: decide Amorim. La logica dice prestito, ma Karetsas..."

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Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su allMilan.it sul futuro dei due giovani Comotto e Camarda.

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su allMilan.it sul futuro dei due giovani Comotto e Camarda: “Buona la seconda: si è voluto evitare un nuovo caso Liberali. Il punto ora è capire come verranno utilizzati. Verranno valutati a Milanello e probabilmente in tournée, poi arriverà una decisione. Non saranno ceduti, anche se il Bologna per Comotto è pronto a fare un’offerta molto seria. La logica dice che andrebbero prestati per fare esperienza in Serie B o in una A meno competitiva ma deciderà soprattutto Amorim. In fondo, Karetsas, primo obiettivo per la trequarti, ha la loro età…”.

Cardinale ha parlato di Comotto e Camarda

Ieri, il Milan ha annunciato i rinnovi di Francesco Camarda e Christian Comotto. Gerry Cardinale ha commentato così: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti."