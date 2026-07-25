Milan, per Karetsas è una partita a scacchi: gli aggiornamenti

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Il greco è il profilo scelto dalla dirigenza per accontentare Amorim per il ruolo di trequartista: ecco le ultime novità a riguardo

Il Milan continua a lavorare intensamente durante la preparazione estiva in vista della prossima stagione con Ruben Amorim in panchina. La dirigenza non si ferma e ha chiuso l'acquisto del giovane difensore Sankhoun Diawara dal Troyes per 2 milioni di euro. Centrale di prospettiva, ha convinto gli osservatori rossoneri grazie alla sua fisicità, alla forza nei contrasti e alle buone prestazioni offerte in Ligue 2, dove ha disputato 14 gare per un totale di 1.048 minuti.

È arrivata inoltre la conferma della permanenza di Luka Modric, che continuerà a essere uno dei punti di riferimento del gruppo. Il croato ha messo a disposizione della squadra esperienza, qualità tecnica e grande personalità.

Intanto da oggi i rossoneri inizieranno una serie di amichevoli estive per migliorare la condizione atletica e assimilare sempre meglio le idee tattiche del nuovo allenatore.

Sul fronte mercato, da capire nel frattempo la situazione relativa a Kostantinos Karetsas. Il greco è il profilo scelto dalla dirigenza per accontentare Amorim per il ruolo di trequartista. Ma c’è una questione delicata di tempistiche. Aspettare troppo a lungo una cessione che finanzi l’acquisto (servono almeno 35 milioni di euro per strapparlo al Genk) potrebbe servire il giocatore al Borussia Dortmund su un piatto d’argento; il club tedesco ha fatto un’offerta che non supera i 30 milioni di euro, ma spera di convincere il club belga e il giocatore a scegliere la Germania. Il fascino del Milan, però, ha un peso, è Karetsas stesso sta prendendo tempo in attesa che i rossoneri concretizzino il loro interessa con una proposta concreta.