Milan, il debutto di Amorim: a Glasgow prende forma il nuovo corso rossonero

vedi letture

Oggi alle 16, sul campo del Celtic, i rossoneri disputeranno la prima amichevole dell'estate, un test che offrirà le prime indicazioni

L'attesa è finita. Il Milan di Ruben Amorim è pronto a mostrarsi per la prima volta. Oggi alle 16, sul campo del Celtic, i rossoneri disputeranno la prima amichevole dell'estate, un test che offrirà le prime indicazioni sul lavoro svolto nelle ultime settimane a Milanello e, soprattutto, sull'identità che il nuovo allenatore vuole dare alla squadra.

SI PARTE DAL 3-4-2-1

Ne parla stamattina la Gazzetta dello Sport, che offre un primo ritratto su quella che sarà la prima probabile formazione dell'allenatore portoghese. Il punto di partenza è chiaro: il 3-4-2-1 sarà il sistema di riferimento. Amorim lo ha introdotto fin dal primo allenamento, lavorando con intensità sui meccanismi difensivi, sulle uscite palla al piede e sui movimenti coordinati dei trequartisti alle spalle della punta. Contro il Celtic non conta tanto il risultato quanto la risposta della squadra ai principi di gioco assimilati nei primi giorni di preparazione.

Il tecnico portoghese ha già definito il piano gara. Nessuna distinzione tra una formazione titolare e una delle riserve: nei due tempi si alterneranno due undici equilibrati, così da consentire a tutti di accumulare minuti e dimostrare di poter essere utili nel corso della stagione.

TRA ASSENZE OBBLIGATE E...IL MERCATO

Le assenze obbligate riguardano Christopher Nkunku, fermato da una contusione, e Pietro Terracciano, rimasto a Milanello dopo un colpo all'anca. Per il resto sarà un'occasione importante anche per quei giocatori che si giocano il futuro. Yunus Musah, ad esempio, verrà osservato con particolare attenzione, così come Youssouf Fofana, inserito tra i possibili partenti ma intenzionato a convincere Amorim a puntare su di lui. In cabina di regia toccherà a Samuele Ricci, chiamato a guidare la costruzione del gioco e a interpretare un ruolo centrale nel nuovo sistema.

Tra le curiosità più interessanti c'è anche Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano, provato inizialmente da quinto di centrocampo, potrebbe essere avanzato sulla trequarti, posizione nella quale aveva espresso il suo miglior calcio ai tempi del Villarreal. Più vicino alla porta, con maggiore libertà di movimento e meno compiti difensivi, potrebbe rappresentare una delle sorprese del nuovo Milan.

STAFFETTA A DUE IN ATTACCO

In attacco spazio alla staffetta tra Francesco Camarda, reduce dal rinnovo di contratto, e Andrej Kostic, protagonista di un avvio di preparazione convincente. Entrambi avranno l'occasione di mettersi in mostra in una squadra che cerca nuove gerarchie.

Quella di Glasgow sarà soltanto la prima tappa di un'estate che proseguirà con la tournée in Australia, dove il Milan affronterà anche l'Inter. Ma il debutto contro il Celtic rappresenta già un passaggio significativo: più che il risultato, saranno idee, intensità e principi di gioco a dire quanto il nuovo corso targato Amorim sia già entrato nella testa dei suoi giocatori.