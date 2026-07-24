Primo Piano Celtic-Milan, Kostic titolare nell’attacco rossonero? Sarà staffetta con Camarda in attesa dei rientri

vedi letture

Domani Kostic e Camarda guideranno l’attacco rossonero contro il Celtic.

Domani, alle ore 16, il Milan giocherà la sua prima amichevole estiva (senza contare la sgambata in famiglia contro Milan Futuro) a Glasgow, ospite dei campioni di Scozia del Celtic. I rossoneri sono partiti questo pomeriggio da Malpensa (CLICCA QUI per la notizia) alle ore 15:30 e, dopo che passeranno la notte in Hotel, domani ci sarà la classica routine pre-trasferta. Tra i convocati compaiono tutti i nomi dei convocati al raduno a Milanello (CLICCA QUI per la lista completa) meno Nkunku e Terraciano che resteranno fermi a scopo precauzionale, il primo per un risentimento muscolare dettato da una contusione, mentre il secondo per un problema all'anca, meno Estupinian, rientrato oggi a Milanello, e tutti i nazionali attualmente in vacanza.

FORMAZIONE, CURIOSITÀ E PRIMI CONCETTI "AMORIMIANI"

I tifosi rossoneri sono curiosi di vedere e capire come Amorim schiererà i suoi ragazzi in campo e sono curiosi di vedere i primi concetti del suo calcio messi all'opera. Tutto ancora molto prematuro sia chiaro, non bastano sicuramente due settimane per veder esprimere al meglio delle idee assolutamente nuove riseptto agli altri anni, ma l'approccio mentale e tattico alla partita sarà interessante da osservare. Probabilmente ci saranno tante turnazioni tra primo e secondo tempo e durante il corso della partita per permettere a tutti i calciatori di iniziare a inserire minuti nelle gambe per farsi trovare a Torino il 24 agosto nella condizione fisica migliore possibile. E se la curiosità per la squadra è inevitabile, quella per il centravanti lo è ancora di più.

KOSTIC AL CENTRO DELL'ATTACCO, POI TOCCHERÀ A CAMARDA

Il favorito per partire dal 1' è il nuovo gioiellino serbo Andrej Kostic, in gol alla sua prima partita in rossonero contro i giovani dell'Under 23, che tra l'altro, almeno per l'inizio della stagione, saranno poi i suoi compagni di squadra. Domani il classe 2007 dovrà guidare l'attacco rossonero contro la difesa scozzese, una difesa vera, solida e che darà filo da torcere al giovane. Una delle prime tante chanche che l'ex Partizan proverà a sfruttare in tutti i modi, con l'obbligo di non mettergli nessuna pressione e l'obbligo di non arrivare a delle conclusioni (sia in bene che in male) che dopo una partita amichevole di fine luglio non si possono e non si devono trarre. Non dimentichiamoci poi dell'altro giovanissimo rossonero, molto più abituato alla casacca rossonera, Francesco Camarda che sicuramente troverà anche lui molto spazio durante il match. Come Andrej anche Francesco avrà brama di mettersi in mostra, dimostrare le sue capacità e dimostrare che anche lui può far parte del calcio "dei grandi" già da subito. Dunque, con le stesse regole di Kostic in merito a conclusioni e pressioni, domani tra le tante lenti d'ingrandimento, una di queste punterà sicuramente il reparto offensivo, in attesa di Gonçalo Ramos.