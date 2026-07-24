Milan in partenza per Glasgow, tanti giovani aggregati alla prima squadra

Milan in partenza per Glasgow, tanti giovani aggregati alla prima squadraMilanNews.it
Oggi alle 17:00News
di Niccolò Crespi

L'estate del Milan prosegue con un mercato sin qui da protagonista, più di tutti in Serie A. Infatti, la rosa di Ruben Amorim si è rinforzata con gli arrivi di Cissè, Gonçalo Ramos, Mario Gila e Diawara (quasi in dirittura d'arrivo). Al di là di questo, tra poche ore sarà di nuovo il campo a parlare. Il Milan sarà ospite domani pomeriggio in casa del Celitc Glasgow per la prima amichevole estiva della squadra. 

VERSO CELTCI-MILAN: MOLTI GIOVANI AGGREGATI ALLA PRIMA SQUADRA

I convocati di Ruben Amorim per Celtic-Milan sono i seguenti: Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi, Vladimirov, Vos, Borsani.

Assenti, oltre ai calciatori in vacanza post Mondiali, Pervis Estupiñan, rientrato oggi a Milanello, Pietro Terracciano (contusione all'anca) e Christopher Nkunku, out per un risentimento muscolare provocato da una contusione; si tratta, comunque, di un riposo precauzionale per entrambi.