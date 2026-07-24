Milan in partenza per Glasgow, tanti giovani aggregati alla prima squadra
L'estate del Milan prosegue con un mercato sin qui da protagonista, più di tutti in Serie A. Infatti, la rosa di Ruben Amorim si è rinforzata con gli arrivi di Cissè, Gonçalo Ramos, Mario Gila e Diawara (quasi in dirittura d'arrivo). Al di là di questo, tra poche ore sarà di nuovo il campo a parlare. Il Milan sarà ospite domani pomeriggio in casa del Celitc Glasgow per la prima amichevole estiva della squadra.
VERSO CELTCI-MILAN: MOLTI GIOVANI AGGREGATI ALLA PRIMA SQUADRA
I convocati di Ruben Amorim per Celtic-Milan sono i seguenti: Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi, Vladimirov, Vos, Borsani.
Assenti, oltre ai calciatori in vacanza post Mondiali, Pervis Estupiñan, rientrato oggi a Milanello, Pietro Terracciano (contusione all'anca) e Christopher Nkunku, out per un risentimento muscolare provocato da una contusione; si tratta, comunque, di un riposo precauzionale per entrambi.
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