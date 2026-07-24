F. Galli: "Ma il Milan non era nel caos? Dopo anni di assenza e un mese di vuoto surreale, improvvisamente tutto sembra avere un senso"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, l'ex calciatore Filippo Galli si è così espresso sulla nuova gestione del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, l'ex calciatore Filippo Galli si è così espresso sulla nuova gestione del Milan: "Ma il Milan non era nel caos? È arrivato il nuovo tecnico Ruben Amorim, accolto e presentato direttamente dal proprietario del club, Gerry Cardinale. Già qui sembra di sognare: dopo anni di sostanziale assenza e un mese di vuoto informativo surreale, improvvisamente tutto sembra avere un senso. Abbiamo un patron che fa gli onori di casa, un amministratore delegato, un team mercato, un allenatore determinato e apparentemente innamorato dei colori rossoneri. E poi innesti mirati di alta qualità. Dopo Gonçalo Ramos, ecco Mario Gila, un difensore centrale che non solo va a completare numericamente il reparto arretrato, ma che lo rinforza e ne diventa il probabile leader. Il Milan ha vinto la concorrenza di Atalanta e Napoli, anch’essi interessati alle sue prestazioni, con un’offerta al coriaceo Lotito che si aggira tra i 25 e 30 milioni.

Gila conosce il nostro campionato essendo arrivato in serie A nel 2022. Scelto da Igli Tare, allora direttore sportivo della Lazio, proveniva dal Real Madrid senza aver praticamente giocato nella Prima squadra (solo 2 presenze), ma con quasi 70 presenze nel Castilla, la seconda squadra dei Blancos. Nel suo percorso di formazione ha giocato anche a centrocampo. Se a ciò aggiungiamo le sue origini catalane e se è vero che due indizi fanno una prova, risulta facile capire come Gila, non solo sappia difendere ma dimostri grandi qualità anche nella costruzione del gioco e nelle transizioni positive, riuscendo a ribaltare velocemente la manovra con verticalizzazioni efficaci, sia attraverso la precisione del passaggio sia con la conduzione in avanti della palla".