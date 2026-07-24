Comotto e Camarda rinnovano, Cardinale: "Entrambi rappresentano il meglio del Milan"

vedi letture

Questa mattina il Milan ha annunciato i rinnovi di Francesco Camarda e Christian Comotto. Gerry Cardinale ha commentato così

Questa mattina il Milan ha annunciato i rinnovi di Francesco Camarda e Christian Comotto. Gerry Cardinale ha commentato così: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario.

Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti."