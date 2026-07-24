Cardinale sui rinnovi di Comotto e Camarda: "Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile"

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Questa mattina il Milan ha annunciato i rinnovi di Francesco Camarda e Christian Comotto. Gerry Cardinale ha commentato così

Il conto alla rovescia verso la nuova stagione è iniziato e il Milan prosegue il proprio percorso di crescita attraverso allenamenti, test sul campo e movimenti di mercato. Le ultime notizie riguardano la difesa, con il club rossonero che ha raggiunto l'accordo per l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes. Il giovane difensore centrale arriva in Italia grazie a un trasferimento da 2 milioni di euro e rappresenta un investimento per il presente e soprattutto per il futuro. Centrale fisicamente dominante e dotato di grande forza nei duelli, Diawara ha disputato l'ultima stagione in Ligue 2 collezionando 14 presenze e 1.048 minuti complessivi.

Un altro capitolo importante riguarda Luka Modric, il cui futuro è stato finalmente definito. Il centrocampista croato resterà al Milan anche nella prossima stagione, mantenendo il ruolo di guida tecnica e caratteriale all'interno del gruppo. La sua esperienza e la sua qualità hanno avuto un peso significativo fin dal momento del suo arrivo.

Dopo la prima uscita contro i giovani del Milan Futuro, i rossoneri allenati da Amorim entreranno da sabato in una fase più intensa della preparazione. Il programma delle amichevoli servirà alla squadra per migliorare la condizione, trovare il giusto ritmo e mettere in pratica i primi concetti del nuovo allenatore.

Intanto questa mattina il Milan ha annunciato i rinnovi di Francesco Camarda e Christian Comotto. Gerry Cardinale ha commentato così: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario.

Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo.