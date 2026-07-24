Flamini svela un retroscena su Berlusconi: "Ci spronava a migliorare anche al di fuori del calcio"

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Mathieu Flamini, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Silvio Berlusconi e dell'importanza nei suoi anni milanisti

L'importanza della figura di Silvio Berlusconi al Milan è stata fondamentale sotto tutti i punti di vista. Lo sa bene Mathieu Flamini, oggi imprenditore di successo fondatore di GFBiochemicals, azienda specializzata nella produzione di sostanze chimiche ecologiche ma in passato centrocampista del Milan dal 2008 al 2013, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Silvio Berlusconi e dell'impatto che ha avuto sui giocatori negli anni passati al Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni e ricordi sull'eterno presidente milanista:

FLAMINI RICORDA BERLUSCONI

"E' stata una figura importantissima per noi del Milan. Era spesso presente a Milanello, ogni settimana ma non si parlava solo di calcio. Era una persona che ti spingeva a migliorarti anche nella vita vera, quella fuori dal calcio. Ricordo che Seedorf e Maldini avevano altri interessi e business oltre al Milan, questo anche grazie a Berlusconi che ci parlava e spronava a migliorarci come persone".