Visnadi: "Credo che Mendes riuscirà a fare qualcosa: troverà una squadra a Leao che accontenterà il Milan"

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Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso su Radio Radio sul futuro di Leao, attaccante portoghese in uscita dal Milan.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso su Radio Radio sul futuro di Leao, attaccante in uscita dal Milan: "Credo che Mendes riuscirà a fare qualcosa. Lo stipendio di Leao è alto per l’Italia, ma è in media per gli altri salari europei. Una squadra lo troverà e il Milan si accontenterà di ciò che gli offriranno. Io credo che l’epoca Leao al Milan sia finita. Poi non è che non lo vedo nel 3-4-2-1 di Amorim, considerando che c’è qualcuno che ha pensato che avrebbe potuto fare la punta...".

La richiesta del Milan per Leao

L'offerta che il Fener sta preparando al Milan per Leao prevede 1,5 milioni aggiuntivi al superamento delle venti presente, altri 1,5 milioni in caso di almeno quindici gol e un ulteriore milione per la vittoria del campionato. Il Fenerbahce non vorrebbe ricorrere al prestito, nemmeno con l'obbligo di riscatto, ma punta a chiudere a titolo definitivo l'operazione, accontentando così una delle richieste del Milan.

Il nuovo presidente Aziz Yildrim vuole costruire una squadra capace di tornare in Champions League e interrompere il dominio dei cugini del Galatasaray in Super Lig. Dopo gli investimento per Greenwood, Muriqi e Aké, manca solo la ciliegina sulla torna, un esterno sinistro, e Leao sotto questo punto di vista potrebbe essere la chiusura di un mercato quasi perfetto del Fenerbahce,