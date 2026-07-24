Primo Piano ESCLUSIVA MN - Sancar (AS): "Il Galatasaray si sta muovendo seriamente per Leao. La situazione"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Ozgur Sancar, giornalista turco di AS, per parlare del futuro di Rafael Leao

In casa Milan bisognerà valutare attentamente la situazione relativa a Rafa Leao. Il futuro del calciatore portoghese resta un rebus, negli ultimi giorni intanto sono uscite voci secondo cui interesserebbe al Galatasaray e al Fenerbahce. Ma quanto c'è di vero? Per affrontare tale argomento, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Ozgur Sancar, giornalista turco di AS.

Quanto c'è di vero sull'interesse del Fenerbahce?

"In realtà, il Fenerbahçe non sta mostrando un reale interesse per Rafael Leão. Piuttosto, il club sta cercando di complicare la trattativa tra Milan e Galatasaray a causa della loro storica rivalità. Il Galatasaray è l'unico club turco realmente interessato ad acquistare Leão".

Qual è la situazione attuale?

"Il Galatasaray ha inviato una lettera di interesse al Milan per informarsi sulle condizioni di un possibile trasferimento di Rafael Leão. Il club turco intende ottenere il giocatore portoghese in prestito per un anno con diritto di riscatto".

Il Fenerbahce sta soltanto giocando di strategia?

"Il Fenerbahçe non ha più il budget per spendere 50 milioni di euro per Leão. Il club deve cedere diversi giocatori stranieri per acquistarne uno nuovo. Inoltre, il suo bilancio è già in rosso di 32 milioni di euro".

Cosa possiamo aspettarci ora?

"Credo che il Galatasaray sembri un club più attraente per Leão. È una squadra che partecipa alla Champions League, il club di maggior successo in Turchia, e potrebbe potenzialmente fare un'offerta più generosa".