Primo Piano ESCLUSIVA MN - Naby Keita: "van Dijk al Milan? Se dovesse farsi gli auguro il meglio. Io stesso potevo andare al Milan ma scelsi il Brema per giocare..."

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Non è mai stato un mistero che Virgil van Dijk sia cresciuto con una particolare simpatia per il Milan. Il difensore olandese ha raccontato più volte di aver ammirato, da ragazzo, Alessandro Nesta, da lui definito in passato il "Federer del calcio". Un idolo che ha potuto osservare da vicino anche nei memorabili incroci tra Milan, PSV e Ajax dei primi anni Duemila, quando l'adolescente van Dijk militava nelle giovanili del Willem II, a Tilburg, città che dista una trentina di chilometri da Eindhoven e circa un centinaio da Amsterdam.

Van Dijk è stato accostato ai rossoneri anche in questa estate. Per capire quanto possa esserci di concreto e se il centrale del Liverpool avrebbe ancora tutto per imporsi in Serie A, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Naby Keita, suo compagno di squadra ai Reds dal 2018 al 2023, tramite il giornalista Alessandro Schiavone a Budapest. Insieme hanno conquistato, tra gli altri trofei, Champions League e Premier League, prima che il centrocampista guineano lasciasse Anfield per il Werder Brema dopo una lunga serie di infortuni.

Naby, nel 2023 il Milan era davvero interessato a te. Perché alla fine l'operazione non si è concretizzata?

"Sarebbe stato bello giocare nel Milan, ma dopo tutti gli infortuni avuti a Liverpool avevo bisogno soprattutto di ritrovare continuità e giocare con regolarità. Cercavo un club in cui potessi avere spazio e per questo, insieme al mio agente, abbiamo scelto il Werder Brema. Se non avessi avuto tutti quei problemi fisici, credo che mi sarei giocato il posto da titolare a Liverpool, ma purtroppo le cose sono andate diversamente."

Sarebbe stato speciale per te vestire la maglia del club che ha visto scrivere la storia a George Weah?

"Assolutamente sì. Giocare nel Milan sarebbe stato un grande piacere, ma non si è concretizzato. Oggi sono al Ferencváros, sono felice e voglio godermi questa esperienza dando il massimo."

Ora è Van Dijk a essere accostato al Milan. A 35 anni può ancora fare la differenza nel calcio italiano?

"Assolutamente sì. Ho enorme fiducia in lui: stiamo parlando di un difensore di classe mondiale. Tutti conoscono le sue qualità e sono convinto che, se dovesse andare al Milan, potrebbe fare ancora molto bene."

La Serie A è un campionato più tattico e meno frenetico della Premier. Questo potrebbe aiutarlo nella fase finale della carriera?

"Sì. Virgil ha un'enorme esperienza ed è un grandissimo professionista. Sono sicuro che farebbe molto bene anche al Milan."

Pensi che il trasferimento possa diventare realtà? Magari non quest'estate, ma la prossima quando va in scadenza...

"Non so quali siano i suoi piani. So soltanto quanto ami il Liverpool. Non conosco la scelta che farà, ma gli auguro il meglio e di continuare ad avere successo."

Indossare la maglia del Milan significherebbe raccogliere anche l'eredità del suo idolo Alessandro Nesta, che da ragazzo osservava da vicino nelle sfide tra Milan, PSV e Ajax. Sarebbe un sogno per lui?

"Credo di sì, ma non posso decidere io per lui. Se un giorno dovesse trasferirsi al Milan, gli farei un grande in bocca al lupo."

Un'ultima curiosità: chi era più forte tra Salah e Mané?

(Ride, ndr) "Entrambi."