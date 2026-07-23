Primi dubbi su Allegri a Napoli: "Se il calcio sarà questo siamo in mano solo al talento dei singoli"

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Paolo Del Genio, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Canale 8 commentando Napoli-Arezzo, prima amichevole per Allegri.

Paolo Del Genio, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Canale 8 commentando Napoli-Arezzo, prima amichevole (con sconfitta per 1-3) del Napoli di Allegri: "Mancano molti nazionali, senza pensare al mercato, e credo 5/6 acquisti, resto su questa mia idea, non per questa sconfitta. Ho elogiato alcune cose provate in allenamento. Su una pressione buona fatta dall’Arezzo a me non è piaciuto 433 basic, leggibile, senza sviluppi moderni. Anche col 433 si esce 2-3-5, qui gli esterni aspettavano bassi. C’è stata una scarsa costruzione. Se il calcio sarà questo siamo in mano solo al talento dei singoli. Oppure poi si farà qualcosa di diverso.

Lindstrom? Un conto è dire la cronaca che ha fatto bene degli allenamenti, un altro è se mi chiedi se deve far parte del Napoli. Ma non ci penso neanche, sono due anni che gioca male se oggi giocava bene non cambiava il giudizio”.

Io sono tra quelli che viene a vedere tutti gli allenamenti dall'inizio alla fine e posso dire che ci sono 100 inviati, non lo so quanti ce ne sono, però poi gli allenamenti li vediamo in 20. Forse in tanti vengono qui e non guardano con la costanza gli allenamenti, cosa che io faccio da 224 anni ormai. Quando si può vedere un allenamento lo guardo dall'inizio alla fine, come sapete non è più possibile farlo durante la stagione e quindi quando c'è la possibilità, se ci piace il pallone veniamo. Ma questo è un piacere e anche un dovere".