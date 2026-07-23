Domani Cardinale sarà a Milanello: il motivo della presenza tra vicinanza alla squadra e mercato
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Domani Cardinale è atteso a Milanello.
Come riferito dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, domani (giovedì 23) il propietario del Milan Cardinale sarà atteso a Milanello dopo esserci stato il 12 luglio per il giorno del Raduno con il famoso arrivo in elicottero che ha fatto discutere, in positivo e in negativo, ma che sicuramente ha lasciato il segno.
Capiremo nella giornata di domani quale sarà il motivo della presenza di Cardinale tra l'allenamento della squadra e un mercato nel quale i rossoneri si sono fatti trovare pronti con due acquisti importanti ma che sicuramente non possono bastare.
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