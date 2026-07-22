Zaniolo dopo il rinnovo: "Si è parlato molto, spesso con imprecisioni"

vedi letture

Zaniolo è uscito allo scoperto sui social dopo aver rinnovato il contratto con l'Udinese e dopo diverse settimane di chiacchiere sul suo futuro

Nella giornata di ieri è terminata la telenovela più seguita in Serie A di questa prima parte dell'estate: il rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo con l'Udinese. Alla fine il giocatore ha firmato un prolungamento con adeguamento con il club bianconero, dopo le incompresioni che si erano verificate subito dopo il riscatto da parte dei friulani dal Galatasaray. Zaniolo si aspettava subito un miglioramento dello stipendio che però non è arrivato: per questo motivo è rimasto anche a casa durante i primi giorni di preparazione estiva agli ordini di Runjaic.

LE PAROLE DI ZANIOLO DOPO IL RINNOVO CON L'UDINESE

Alla fine però Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese e ha spazzato via anche tutte le varie voci sul futuro che si erano inseguite in questo periodo di stallo, incluse quelle sul Milan. Al contempo, nella serata di martedì, il giocatore italiano ha rilasciato un commento sulle proprie pagine social in cui si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: "Questa maglia, questi colori, questa gente. In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione. Quest’anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno. Forza Udinese!"