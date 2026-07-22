W.Sabatini su Amorim: "Al Manchester hanno pagato tutti dazio. È una scommessa"
Ruben Amorim in questa stagione si trova davanti a una bella sfida, probabilmente al bivio della sua carriera. Dopo l'exploit alla guida dello Sporting Club di Lisbona in Portogallo, riportato alla vittoria dopo diversi anni, c'è stata l'avventura negativa al Manchester United che risulta essere il biglietto da visita più recente e per questo motivo più preoccupanti per il tecnico lusitano. Ne ha parlato anche il direttore sportivo italiano Walter Sabatini intervistato da TMW Radio nel pomeriggio di mercoledì.
AMORIM, A MANCHESTER TUTTI HANNO PAGATO DAZIO
Le parole di Walter Sabatini sul nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim e sui timori della passata esperienza, fallimentare, in Premier League: "Al Manchester hanno pagato tutti dazio. È giovane, propositivo, mi pare una scelta che comporta qualche rischio, ma se non rischi nel calcio è meglio lasciar stare. È una scommessa che potrebbe anche vincere il Milan"
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