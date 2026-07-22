W.Sabatini: "Leao? Lo abbraccerei. Alcuni giocatori vanno coccolati. È raro"

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Per Walter Sabatini, Rafael Leao è un giocatore importantissimo e raro, che va coccolato

Il destino di Rafael Leao è ancora tutto da scrivere ma l'unico dato che sembra certo è che, in un modo o nell'altro, il portoghese lascerà il Milan dopo sette stagioni insieme. Al momento c'è un interesse forte che arriva solo dal Fenerbahce, mentre il giocatore vorrebbe provare l'esperienza in Liga o Premier League. Per parlare anche del talento portoghese, a TMW Radio è stato sentito il direttore sportivo di lungo corso Walter Sabatini che ha offerto il suo punto di vista sulla faccenda.

LEAO IMPORTANTISSIMO E RARO: CI SONO GIOCATORI DA COCCOLARE

Le parole di Walter Sabatini su Rafael Leao, destinato a lasciare il Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato: "Lo abbraccerei solo, diventerebbe mio figlio. Ci sono giocatori che hanno bisogno di essere coccolati, i campioni sono più deboli di quanto si possa pensare. Hanno bisogno di stima, affetto, di sollecitazioni di questo tipo. Per me è un giocatore importantissimo, molto raro da avere. Ha tecnica e velocità, cosa difficilmente replicabile".