Gila: "I giocatori che valgono soldi sono quelli che vincono i duelli"

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Mario Gila, nuovo difensore del Milan, ha raccontato un po' quella che è la sua idea di calcio e del suo modo di difendere

Nell'intervista con la stampa che Mario Gila ha tenuto questo pomeriggio in centro a Milano, nello store di via Dante, il difensore spagnolo ha parlato anche delle sue idee del calcio e di modalità di difendere come squadra. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni del nuovo calciatore del Milan.

I GIOCATORI CHE VALGONO SOLDI SONO QUELLI CHE VINCONO I DUELLI

Mario Gila sul suo stile di gioco nel modulo di Ruben Amorim: “A me piace il discorso di andare in attacco e poi magari lasciare i difensori in situazioni che sono difficili per noi, però comunque è il calcio attuale. Se fai delle belle posizioni tattiche per attaccare di squadra la difesa può fare bei lavori. Il calcio attuale è così: se vuoi andare in attacco devi prendere rischi, magari la sicurezza difensiva. Magari se giochi contro un attacco a tre rimani uno contro uno e te la devi giocare. Questi sono i giocatori che valgono soldi: che vincono i duelli, che ti fanno uscire da situazioni difficili. Se vuoi andare in avanti devi prendere rischi dietro. Non vuol dire che non ci sia una responsabilità difensiva nel calcio, ma è un calcio che propone molta più offensività. Per il mio stile considero che il calcio sta diventando questo e dobbiamo abituarci il prima possibile. Ci porterà tanti risultati positivi”.