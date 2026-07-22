Milan, Mario Gila racconta l'aspetto del suo gioco in cui sente di dover ancora migliorare
Mario Gila si è presentato sui campi di Milanello con tanta voglia di fare e con tanto entusiasmo, come emerge dalle prime dichiarazioni del difensore spagnolo arrivato dalla Lazio. Nell'incontro con la stampa che c'è stato nel pomeriggio allo store di via Dante, in centro a Milano, prima del saluto con i tifosi dalla finestra, il calciatore rossonero ha parlato anche dei difetti che sente di dover migliorare ancora.
MILAN, GILA PARLA DEI DIFETTI DA MIGLIORARE
Mario Gila sugli aspetti del suo calcio che deve ancora migliorare: “Un mio difetto? Non ho problemi a rispondere. Considero che sono un giocatore che quando sta in un momento molto positivo della partita guadagno molta fiducia e magari mi piaccio troppo volendo fare troppo. È un fattore che cambia con la maturità, il saper gestire questi momenti in cui ti senti molto bravo. Per un giocatore determina molto la fiducia che ha in testa e psicologicamente, quindi devo gestire quando faccio le cose molto bene ed essere più tranquillo. Gestire meglio questa fiducia. È un fattore su cui devo lavorare e sono cosciente che migliorerò. Spero”.
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