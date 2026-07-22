Gabbia leader, Gila: "Mi ha fatto entrare subito dentro la squadra: importantissimo. Legato con Camarda e Bartesaghi"

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Mario Gila rivela i compagni con cui ha legato maggiormente in questi primi giorni di Milan: su tutti Matteo Gabbia, giudicato un "leader importantissimo"

Primi giorni a Milanello per il nuovo difensore rossonero Mario Gila che ha dichiarato di aver già legato con diversi compagni di squadra in questa prima settimana di allenamenti di preparazione in vista della nuova stagione. Il nuovo difensore del Milan ne ha parlato questo pomeriggio nell'incontro con i giornalisti a margine del saluto con i tifosi allo store milanista in centro a Milano, in via Dante. Le sue dichiarazioni.

GABBIA LEADER IMPORTANTISSIMO, HO LEGATO CON CAMARDA E BARTESAGHI

Le dichiarazioni di Mario Gila sui nuovi compagni rossoneri con cui ha legato maggiormente in questi primi giorni rossoneri: “Una personalità che mi è piaciuta molto, che mi ha fatto entrare subito dentro la squadra è stato Gabbia. È un leader importantissimo dentro la squadra. Poi ci sono un paio di ragazzini, Camarda e Bartesaghi. Ho legato molto con loro, sto quasi sempre con loro, mi ha fatto molto piacere che mi abbiano accolto molto velocemente in squadra”.