Gila soddisfatto dopo la prima settimana: "Gruppo molto bello, sembra una famiglia"

vedi letture

Mario Gila si è detto molto contento della prima settimana di lavoro al Milan e a Milanello

Da oltre una settimana il Milan è al lavoro a Milanello per preparare la prossima stagione che sarà cruciale, un po' per come sono finite le ultime due, un po' perché il club rossonero ha deciso di far partire un nuovo ciclo che si augura possa essere vincente. Mario Gila, a margine dell'incontro con i tifosi nello store di via Dante in centro a Milano, ha parlato davanti alla stampa e ha confidato le sue prime impressioni.

GRUPPO MOLTO BELLO, SEMBRA UNA FAMIGLIA

Mario Gila sulle prime impressioni dopo la prima settimana a Milanello: “Sono molto contento. Ho anticipato un po’ le mie impressioni su cos’è il Milan (nell’intervista di benvenuto, ndr). Da quando sono arrivato, dico calcisticamente, mi trovo molto bene. I ragazzi sono un gruppo molto bello, sembra una famiglia… Anche lo staff, i magazzinieri, lo staff medico. I miei compagni sono molto bravi, sono molto contento di essere in una squadra così. In città mi trovo bene. È vero che non l’ho vissuta tantissimo finora, sono a Milanello. Però nei pochi giorni che ho avuto liberi sono stato molto bene e tranquillo. Ora ho praticamente trovato casa. Ho voglia di viverla e sentirla un po’ mia”.