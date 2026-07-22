Amorim promosso da Gila: "Mi piace il suo gioco molto moderno. Si lavora molto con la palla"

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Il nuovo difensore rossonero Mario Gila guarda con positività lo stile di gioco di Ruben Amorim, reputato molto moderno

Tra le scene chiave durante il primo allenamento dell'anno nel giorno del raduno del Milan, ormai dieci giorni fa, c'è sicuramente la chiacchierata tra il nuovo tecnico Ruben Amorim e il nuovo difensore Mario Gila. Lo spagnolo si candida a essere un titolarissimo della nuova squadra guidata dal tecnico portoghese che lo ha chiamato per convincerlo a venire. A margine del suo incontro allo store di via Dante, in centro a Milano, Gila ha parlato proprio delle prime sensazioni su Amorim.

FELICE CHE AMORIM FACCIA UN GIOCO MODERNO

Le parole di Gila sulle prime impressioni rispetto allo stile di allenamento di Ruben Amorim: “Mi è piaciuta della società soprattutto la grandezza che fa vedere, un club grandissimo. I servizi che ha Milanello sono pazzeschi, tutti sono molto disponibili e sono molto contento. Poi parlando del discorso calcistico sono felice che Ruben Amorim faccia un gioco molto moderno. Si lavora molto con la palla e anche sul discorso fisico, tanto. Però è uno stile di gioco che mi piace, penso che posso fare molto bene anche se non l’ho praticato molto in questi anni nella Lazio. Però penso che mi può far migliorare tantissimo come giocatore”.