Quale posizione per Gila? "Amorim mi ha provato da centrale e braccetto"

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Mario Gila ha rivelato in quale posizione è stato provato da Ruben Amorim in questa prima settimana di allenamento del Milan

Mario Gila oggi è stato protagonista dell'incontro con i tifosi in centro a Milano, nello store rossonero di via Dante. Il difensore spagnolo del Milan ha poi risposto ad alcune domande su questi primi giorni a Milanello con un nuovo allenatore e un nuovo compagno. Un tema centrale è stato sicuramente quella della posizione in campo. Di seguito la risposta del calciatore ex Lazio che vestirà con il Diavolo la maglia numero 34.

PROVATO DA CENTRALE E BRACCETTO: MI PIACCIONO ENTRAMBE LE POSIZIONI

Mario Gila ha raccontato in quale posizione potrà essere impiegato: “Mi ha provato sia da centrale che da braccetto. Entrambe le posizioni mi piacciono, sono molto diverse. Il centrale è una posizione più di posizionamento e gestione palla, con un’uscita del pallone che aiuta la squadra e coprire gli spazi quando i braccetti vanno su. È una fase che mi piace, faccio vedere una potenzialità mia che è la velocità. Da braccetto vado molto più in avanti, mi piace essere arrogante, aggressivo in quel senso. Dipende dalla partita. Ci sono partite in cui magari devi controllare di più il gioco e mi piace, ci sono partite in cui posso avanzare di più. Quando mi allenava Tudor ho giocato addirittura braccetto sinistro che mi piace anche. Sono stili diversi, mi piacciono entrambi e sono pronto a tutti e due”.