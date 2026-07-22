Leao apre alla Turchia e il Milan alla formula del prestito con obbligo di riscatto

Leao apre alla Turchia e il Milan alla formula del prestito con obbligo di riscattoMilanNews.it
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Oggi alle 15:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Leao rivaluta il trasferimento in Turchia con il Milan che invece apre ad una formula diversa, quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto

Rafael Leao starebbe rivalutando la possibilità di trasferirsi in Turchia. Il portoghese sperava in una proposta dalla Premire League o dalla Liga, ma finora sono arrivati semplici sondaggi esplorativi e non interessamenti concreti. Il Galatasaray resta così la principale candidata per acquistare l'attaccante portoghese, con il Milan disposto anche ad aprire ad una formula "particolare". 

Il club rossonero potrebbe infatti aprire alla soluzione del prestito - molto - oneroso con obbligo di riscatto. Dopo una stagione complicata e la mancata qualificazione in Champions League, l'ipotesi di una separazione tra Leao e i rossoneri appare sempre più concreta. 