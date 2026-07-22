Bondo tra Udinese e Stoccarda: il Milan punta ad incassare 8-10 milioni

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Oggi alle 11:48 Calciomercato Milan di di Fonti preferite

Bondo conteso da Udinese e Stoccarda. Il Milan è pronto a cederlo per una cifra che si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro