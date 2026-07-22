Bondo tra Udinese e Stoccarda: il Milan punta ad incassare 8-10 milioni
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Bondo conteso da Udinese e Stoccarda. Il Milan è pronto a cederlo per una cifra che si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro
Tra i tanti nomi in uscita dal Milan c'è anche quello di Warren Bondo, centrocampista classe 2003 ex Nancy, Monza e Cremonese. Chi sta spingendo forte per il franco-congolese è l'Udinese, che negli scorsi giorni avrebbe anche proposto al Milan un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, formula che però non ha convinto più di tanto il Diavolo.
Sul Bondo si è però registrato anche l'interesse dello Stoccarda, soluzione potenzialmente più favorevole. Il club tedesco potrebbe infatti avvicinarsi maggiormente alla valutazione del Milan, che punta a incassare tra gli 8 e i 10 milioni di euro dalla cessione dell'ex Monza.
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