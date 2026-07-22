Ricci piace ad Atalanta e Bologna: servono 18-20 milioni

Ricci piace ad Atalanta e Bologna: servono 18-20 milioniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:24Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Samuele Ricci potrebbe lasciare il Milan dopo un anno per trovare maggiore continuità. Su di lui ci sarebbero Atalanta e Bologna

Ad appena un anno dal suo arrivo in rossonero Samuele Ricci potrebbe lasciare il Milan per trovare maggiore continuità e riconquistare spazio in Nazionale. Sul centrocampista si sarebbero registrati gli interessi di Atalanta e Bologna: Maurizio Sarri lo apprezza da tempo, mentre Sartori si sarebbe anche già fatto avanti proponendo al Diavolo un prestito oneroso con diritto di riscatto. 

Questa formula però non ha convinto più di tanto il Milan, intenzionato a monetizzare subito così da poter poi muoversi in entrata. La valutazione che il club rossonero fa di Samuele Ricci si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro. 