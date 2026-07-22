Karestas resta l'obiettivo numero 1 di Amorim per la trequarti: prima però servono le cessioni

vedi letture

Il Milan comincia a definire le prossime mosse di mercato dopo gli arrivi nelle scorse settimane di Gonçalo Ramos e Mario GIla. Nel corso nell'incontro andato in scena ieri a Milanello, Ruben Amorim si è confrontato con Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner per fare il punto sulla rosa: dai giocatori da confermare a quelli ancora da valutare, fino ai profili destinati a lasciare il club. In cima lal lista dei desideri del tecnico portoghese resta Konstantinos Karetsas, talento classe 2007 del Genk.

KARETSAS È IL NOME SCELTO PER LA TREQUARTI

Il giovane trequartista greco del Genk rappresenta uno dei principali obiettivo del nuovo progetto tecnico rossonero. Amorim considera Karetsas un profilo ideale per aumentare qualità, fantasia e imprevedibilità alle spalle dell'attaccante. La concorrenza, però, è forte, visto che sul giocatore si sarebbe mosso già in anticipo il Borussia Dortmund, che però non sembrerebbe intenzionato a superare la soglia dei 30 milioni di euro. Il Genk, dal canto suo, per privarsi del greco continua a chiedere una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro, bonus compresi.

Il Milan potrebbe provare a colpare la distanza tra domanda e offerta, impensierendo e superando il BVB, mettendo sul tavolo del club belga l'offerta richiesta, seguendo così la linea tracciata da Gerry Cardinale: consegnare ad Amorim i giocatori ritenuti fondamentali per il nuovo corso.

ESTUPINAN PUÒ SBLOCCARE L'ASSALTO

Prima di sedersi la tavolino con il Genk per provare ad affondare il colpo decisivo su Konstantinos Karetsas, sarà necessario per il Milan completare almeno una cessione. Inizialmente si pensava che il futuro del greco potesse essere strettamente legato a quello di Leao, ma la situazione del portoghese richiede ancora tempo e non sono emerse offerte né concrete né definitive, a differenza invece di Pervis Estupinan.

Il laterale ecuadoriano è vicino all'Aston Villa per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, anche se in questi giorni si è parlato di una distanza minima tra domanda e offerta sulla quale i due club starebbero ancora lavorando. La partenza dell'ex Brighton permetterebbe però al Milan di incassare nuove risorse per accelerare su Karetsas, evitando che il Dortmund possa farsi nuovamente sotto.