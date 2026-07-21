Primo Piano Ecco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan: Modric resta, su Karestas

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Il Milan dovrà lavorare molto in uscita, ci sono tanti esuberi da vendere. Amorim sta avendo le prime risposte a Milanello. Kostic sorprende positivamente.

La prima settimana di lavoro a Milanello di Ruben Amorim ha consentito al tecnico portoghese di ottenere i primi dati sui giocatori a disposizione. In una fase dell’estate in cui la rosa del Milan non è ancora definita, e probabilmente da qui a settembre cambierà ancora tanto a causa delle cessioni, il mister portoghese è rimasto piacevolmente colpito dall’attitudine di Andrej Kostic, 19enne montenegrino reduce da una stagione con 12 gol in Serbia, e seriamente intenzionato a strappare un posto nella rosa della prima squadra per la prossima stagione. Sarà una bella lotta con Francesco Camarda, anche lui a segno nella sgambata interna a Milanello, così come Kostic. Due giovani interessanti, così come Comotto e Ossola, mentre altri elementi più esperti dovranno partite.

MERCATO MILAN IN USCITA

Qui si passa al tema degli esuberi. Il dirigente bravo è colui che sa lavorare sul mercato in uscita, trovare una collocazione a tutti i giocatori con le valigie pronte. Comprare è più semplice, vendere è sempre complicato e in questi giorni anche il nuovo assetto societario del Milan se ne sta accorgendo. Sarà una prova importante, anche perché ci sono una decina di esuberi da piazzare. Tomori, Terracciano, Odogu, Estupinan, Bennacer, Bondo, Fofana, Loftus-Cheek, Gimenez e Leao sono i papabili partenti. Non solo per snellire la rosa e permettere al mister di lavorare meglio, ma anche per recuperare risorse economiche. Non tutti troveranno una squadra, ma il Milan sta lavorando per trovare una sistemazione. Aggiungiamo alla lista anche Ricci, Musah e Chukwueze, dove Amorim si riserverà la possibilità di osservarli da vicino in queste ore. Ad esempio il nigeriano, andato a segno nel test interno contro Milan Futuro, sta giocando nel ruolo di esterno di centrocampo. Una posizione non semplice, in quanto bisogna contribuire anche alla fase difensiva in maniera seria.

MERCATO MILAN IN ENTRATA

Il Milan sta cercando di collocare qualche giocatore in eccesso per creare spazio e per recuperare risorse economiche che daranno il via alla seconda fase degli acquisti. Dopo Ramos e Gila i rossoneri dovranno prendere un altro centrale difensivo, un esterno, un trequartista e una punta se andrà via Gimenez. Al momento le attenzioni del club rossonero sono focalizzare sul trequartista, nello specifico su Kostantinos Karestas del Genk. Ma attenzione al forte pressing del Borussia Dortmund. Il giocatore piace a tutti, tuttavia il costo non è banale, si parla di 35-40 milioni di euro. E’ il nome giusto per rinforzare quella posizione del campo? Probabilmente servirebbero giocatori più esperti ma il suo talento è cristallino e sarebbe un acquisto per il futuro.

Luka Modric resta per un altro anno al Milan. Orami è praticamente fatta, il centrocampista croato ha detto si. In questa settimana dovrebbe arrivare la firma sul contratto annuale e quindi l'annuncio. Una gran bella notizia per il mondo rossonero.