Seconda settimana di allenamenti a Milanello: ecco chi si troverà Amorim questa settimana
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Continua la preparazione a Milanello della prossima stagione: la lista dei presenti e dei rientri. Si avvicina la sfida col Chelsea
È cominciata la preparazione a Milanello! Queste le info utili tra convocati e ritorni in gruppo.
MILAN, I CONVOCATI ATTUALI PER IL RADUNO
PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi
MILAN, QUANDO TORNANO I BIG A MILANELLO?
Estupinan - 24 luglio a Milanello
Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati
Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth
De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth
Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello
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Primo PianoEcco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan: Modric resta, su Karestasdi Antonio Vitiello
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