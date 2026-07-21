PHOTOGALLERY - Che bella la nuova maglia! Le immagini e i dettagli

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Il Milan ha presentato la nuova seconda maglia per la stagione 2026/2027: sfoglia la photogallery con le immagini più belle

Il Milan, in collaborazione con PUMA per il nono anno di fila, ha presentato il nuovo Away Kit per la stagione 2026/2027. Già nei giorni scorsi era stato annunciato il lancio della nuova divisa che era anche disponibile in pre-order per i tifosi. La maglia è ispirata alla finale di Champions vinta nel 2007 dal Milan di Carlo Ancelotti, dato il dettaglio dietro al colletto "Dopo Istanbul c'è sempre Atene".

Da segnalare la presenza tra i testimonial della campagna di lancio anche Adrien Rabiot, Santiago Gimenez, Christian Pulisic e Filippo Inzaghi, volto e voce di questa campagna. Di seguito la redazione di MilanNews.it vi offre la photogallery con le foto più belle della nuova maglia del Diavolo.