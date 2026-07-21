Antonio Silva sempre più vicino al Bournemouth: accordo giocatore-club

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Il difensore portoghese Antonio Silva è pronto a trasferirsi dal Benfica al Bournemouth: accordo trovato con il club inglese

Antonio Silva è vicino al diventare un nuovo giocatore del Bournemouth, in Premier League. Il difensore portoghese era stato accostato anche al Milan nelle scorse settimane ma il Diavolo non ha mai veramente approfondito la questione. Il giovane giocatore lusitano finirà comunque in un club rossonero, in Inghilterra: Silva ha trovato l'accordo con il Bournemouth e ora attende che anche le Cherries riescano a finalizzare anche l'intesa con il Benfica, suo club di attuale appartenenza.

SILVA SEMPRE PIÙ VICINO AL BOURNEMOUTH

Antonio Silva è divenuto un nome caldo per il calciomercato dopo che ha deciso di non rinnovare il contratto con il Benfica, andando a scadenza nel giugno 2027. Per questo molti club si sono interessati al giocatore. Alla fine a spuntarla sarà il Bournemouth che, come da prassi degli ultimi anni, ha trovato già l'accordo con il difensore e ora tratta con la società portoghese, l'intesa non è lontana. Tutto dovrebbe essere formalizzato dopo il playoff di Europa League che il Benfica giocherà contro il San Gallo. Lo riporta teamTalk.