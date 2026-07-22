Cardinale? Gila rivela: "Non ho parlato con lui prima di firmare"
La trattativa tra Milan e Mario Gila è stata condotta veramente in maniera fulminea, approfittando dello stallo nei discorsi sia con il Napoli che con l'Atalanta. Il difensore spagnolo, accostato anche nel corso del finale di stagione, ha parlato a margine del suo incontro con i tifosi rossoneri nello store di via Dante, in centro a Milano. Tra gli argomenti toccati anche il rapporto fin qui con Gerry Cardinale, manager di RedBird e proprietario del club milanista.
GILA, NON HO PARLATO CON CARDINALE PRIMA DI FIRMARE
Mario Gila ha parlato del rapporto in questi primi giorni milanisti con il proprietario Gerry Cardinale: “Non ho parlato con lui prima di firmare, ci ho parlato dopo. È stato molto veloce il fatto di sapere che erano molto interessati. La mia scelta non è stata chissà quanto lunga. Non ha avuto manco il tempo di chiamarmi perché io avevo molto chiaro il fatto di venire qua. Quando era tutto fatto mi ha scritto che era molto contento di vedermi e che fossi qua, e che mi aspettava a braccia aperte”.
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