Kirovski passa l'esame FIGC e ottiene l'abilitazione all’iscrizione al ruolo di Direttore Sportivo

Kirovski passa l'esame FIGC e ottiene l'abilitazione all’iscrizione al ruolo di Direttore SportivoMilanNews.it
Oggi alle 19:48News
di Manuel Del Vecchio
Kirovski ottiene ufficialmente l'abilitazione da Direttore Sportivo con la FIGC

Dal Comunicato Ufficiale n. 9 del Settore Tecnico della FIGC, pubblicato in data odierna, si evince che Jovan Kirovski, direttore tecnico di Milan Futuro, ha superato l'esame e ha ottenuto l'abilitazione all’iscrizione al ruolo di Direttore Sportivo. Con il dirigente rossonero hanno passato l'esame anche Mattia Destro ed il giornalista Gianluca Di Marzio.

La prova si è tenuta lunedì 20 luglio presso l'Auditorium del Centro Tedcnico Federale "L. Ridofli" di Firenze. 