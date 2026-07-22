Kirovski passa l'esame FIGC e ottiene l'abilitazione all’iscrizione al ruolo di Direttore Sportivo
MilanNews.it
Kirovski ottiene ufficialmente l'abilitazione da Direttore Sportivo con la FIGC
Dal Comunicato Ufficiale n. 9 del Settore Tecnico della FIGC, pubblicato in data odierna, si evince che Jovan Kirovski, direttore tecnico di Milan Futuro, ha superato l'esame e ha ottenuto l'abilitazione all’iscrizione al ruolo di Direttore Sportivo. Con il dirigente rossonero hanno passato l'esame anche Mattia Destro ed il giornalista Gianluca Di Marzio.
La prova si è tenuta lunedì 20 luglio presso l'Auditorium del Centro Tedcnico Federale "L. Ridofli" di Firenze.
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